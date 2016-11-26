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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Спортинг
Реал - Спортинг: обзор матча 26 ноября 2016
Реал
26.11.2016, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
5'
К. Роналду (П)
18'
К. Роналду
35'
К. Кармона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Спортинг
81'
Замена
Н. Касес
️️️️
Р. Айт-Атмане
Замена
Иско
️️️️
М. Ковачич
81'
78'
Пенальти не реализован!
Д. Чоп
Желтая карточка
Начо
77'
76'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
К. Кармона
76'
Замена
В. Родригес
️️️️
М. Гомес
Замена
М. Асенсио
️️️️
Х. Родригес
72'
Замена
Марсело
️️️️
С. Рамос
72'
66'
Желтая карточка
К. Кармона
61'
Желтая карточка
Р. Айт-Атмане
40'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
35'
ГОЛ! 2:1!
К. Кармона
Пас отдал
И. Лопес Бланко
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Начо
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
6
Начо
3
Пепе
93
Рамос
13
Данило
8
Ковачич
14
Модрич
23
Родригес
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
4-4-1-1
13
Мариньо
5
Дуглас
16
Кастельяно
45
Аморебиета
22
Мере
14
Кармона
8
Айт-Атмане
18
Лопес Бланко
6
Альварес
16
Гомес
9
Чоп
23
Родригес
10
Асенсио
10
Асенсио
23
Родригес
93
Рамос
12
Марсело
12
Марсело
93
Рамос
8
Ковачич
22
Иско
22
Иско
8
Ковачич
16
Гомес
8
Родригес
8
Родригес
16
Гомес
8
Айт-Атмане
10
Касес
10
Касес
8
Айт-Атмане
14
Кармона
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Кармона
Остались в запасе
Реал
Спортинг
1
Кико Касилья
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
30
Оскар Вальей
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Реал - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
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