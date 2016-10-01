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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Спортинг
Депортиво - Спортинг: обзор матча 01 октября 2016
Депортиво
01.10.2016, суббота, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
35'
С. Боргес
90+2'
Р. Бабел
65'
С. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Спортинг
ГОЛ! 2:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Э. Чолак
90'
+2
85'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
Замена
Гильерме
️️️️
С. Боргес
83'
78'
Замена
К. Кармона
️️️️
Бурги
68'
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
В. Родригес
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Морено
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Альварес
Пас отдал
М. Гомес
59'
Желтая карточка
Х. Мере
57'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Д. Нди
54'
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
С. Боргес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
20
Дани Нди
АП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
3
Наварро
26
Сидней
6
Альбентоса
16
Гама
24
Хуанфран
5
Москера
5
Боргес
8
Чолак
21
Морено
7
Андоне
3-2-3-2
25
Куэльяр
16
Кастельяно
3
Бабен
22
Мере
6
Альварес
18
Лопес Бланко
16
Гомес
20
Нди
18
Бурги
9
Чоп
8
Родригес
5
Боргес
8
Гильерме
8
Гильерме
5
Боргес
21
Морено
8
Бабел
8
Бабел
21
Морено
18
Бурги
14
Кармона
14
Кармона
18
Бурги
8
Родригес
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
8
Родригес
20
Нди
25
Вигуэра
25
Вигуэра
20
Нди
Остались в запасе
Депортиво
Спортинг
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Депортиво - Спортинг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Риасор
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