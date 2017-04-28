Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 28 апреля 2017
Вильярреал
28.04.2017, пятница, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
33'
Р. Сольдадо
47'
С. Бакамбу
59'
С. Бакамбу
73'
Дуглас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
Замена
М. Тригерос
️️️️
Р. Сориано
88'
Желтая карточка
Д. Бонера
84'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
76'
73'
ГОЛ! 3:1!
Дуглас
Пас отдал
В. Родригес
Замена
Н. Сансоне
️️️️
С. Бакамбу
69'
67'
Замена
С. Альварес
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
Джонатан
64'
ГОЛ! 3:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
59'
52'
Замена
В. Родригес
️️️️
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Джонатан
47'
45'
Замена
Бурги
️️️️
М. Весга
35'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Родри
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-1-3-2
1
Андрес
3
Анхель
23
Бонера
27
Гонсалес
2
Гаспар
16
Родри
21
Бруно
21
Сориано
6
Джонатан
9
Сольдадо
94
Бакамбу
4-1-3-1-1
25
Куэльяр
5
Дуглас
3
Бабен
22
Мере
45
Аморебиета
6
Весга
14
Кармона
18
Лопес Бланко
25
Торрес
16
Гомес
9
Чоп
21
Сориано
14
Тригерос
14
Тригерос
21
Сориано
94
Бакамбу
11
Сансоне
11
Сансоне
94
Бакамбу
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
45
Аморебиета
8
Родригес
8
Родригес
45
Аморебиета
14
Кармона
6
Альварес
6
Альварес
14
Кармона
6
Весга
18
Бурги
18
Бурги
6
Весга
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+