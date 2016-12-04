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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Осасуна
Спортинг - Осасуна: обзор матча 04 декабря 2016
Спортинг
04.12.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
43'
К. Кармона
56'
Дуглас
78'
К. Кармона
86'
М. Фланьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Осасуна
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Фланьо
Пас отдал
А. Беренгер
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Чоп
81'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Гомес
79'
ГОЛ! 3:0!
К. Кармона
Пас отдал
И. Лопес Бланко
78'
Замена
Н. Касес
️️️️
Р. Айт-Атмане
69'
Желтая карточка
Дуглас
68'
Желтая карточка
Д. Чоп
67'
58'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Р. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Дуглас
Пас отдал
М. Гомес
56'
45'
Замена
С. Леон
️️️️
К. Кодро
ГОЛ! 1:0!
К. Кармона
Пас отдал
Ф. Аморебиета
43'
39'
Желтая карточка
И. Маркес
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
20
Иманол Гарсия
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-4-1-1
25
Куэльяр
22
Мере
45
Аморебиета
16
Кастельяно
5
Дуглас
8
Айт-Атмане
18
Лопес Бланко
6
Альварес
14
Кармона
16
Гомес
9
Чоп
3-1-3-1-2
13
Перес
4
Фланьо
4
Маркес
18
Клер
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
23
Чаушич
20
Гарсия
10
Торрес
21
Риера
19
Кодро
8
Айт-Атмане
10
Касес
10
Касес
8
Айт-Атмане
16
Гомес
25
Вигуэра
25
Вигуэра
16
Гомес
9
Чоп
16
Кастро
16
Кастро
9
Чоп
10
Торрес
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Торрес
19
Кодро
11
Леон
11
Леон
19
Кодро
Остались в запасе
Спортинг
Осасуна
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Спортинг - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Молинон
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