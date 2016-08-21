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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 21 августа 2016
Спортинг
21.08.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
50'
Д. Чоп
53'
В. Родригес
86'
Б. Вигуэра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
Желтая карточка
И. Куэльяр
89'
86'
ГОЛ! 2:1!
Б. Вигуэра
Пас отдал
И. Уильямс
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Чоп
84'
75'
Желтая карточка
И. Муньяин
75'
Замена
М. Весга
️️️️
М. Сан Хосе
Замена
А. Афиф
️️️️
Бурги
73'
64'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Торрес
️️️️
С. Альварес
63'
61'
Желтая карточка
Э. Боведа
Пенальти не реализован!
И. Лопес Бланко
61'
59'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
56'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 2:0!
В. Родригес
Пас отдал
М. Гомес
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Чоп
Пас отдал
Бурги
50'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
45'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
3-3-3-1
25
Куэльяр
16
Кастельяно
22
Мере
45
Аморебиета
10
Касес
18
Лопес Бланко
6
Альварес
18
Бурги
16
Гомес
8
Родригес
9
Чоп
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
2
Боведа
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
6
Альварес
25
Торрес
25
Торрес
6
Альварес
9
Чоп
16
Кастро
16
Кастро
9
Чоп
18
Бурги
30
Афиф
30
Афиф
18
Бурги
12
Сан Хосе
6
Весга
6
Весга
12
Сан Хосе
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Гарсия
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Гарсия
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Спортинг - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Молинон
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