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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Спортинг
Сельта - Спортинг: обзор матча 21 сентября 2016
Сельта
21.09.2016, среда, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
66'
У. Мальо
87'
Я. Аспас (П)
80'
Д. Чоп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Спортинг
Замена
Х. Кастро
️️️️
Я. Аспас
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Аспас
87'
86'
Желтая карточка
Н. Касес
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Васс
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Чоп
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
79'
Желтая карточка
Н. Радойя
77'
75'
Замена
К. Кастро
️️️️
Б. Вигуэра
75'
Замена
Бурги
️️️️
М. Кастельяно
Замена
М. Диас
️️️️
П. Систо
75'
67'
Желтая карточка
Б. Вигуэра
ГОЛ! 1:0!
У. Мальо
Пас отдал
П. Систо
66'
58'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
А. Афиф
33'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Пионе Систо
РФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Марсело Диас
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
14
Ронкалья
10
Васс
19
Эрнандес
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Аспас
77
Систо
4-2-1-3
25
Куэльяр
16
Кастельяно
3
Бабен
45
Аморебиета
11
Лора
6
Альварес
25
Торрес
8
Родригес
9
Чоп
25
Вигуэра
30
Афиф
10
Аспас
17
Кастро
17
Кастро
10
Аспас
77
Систо
21
Диас
21
Диас
77
Систо
10
Васс
25
Росси
25
Росси
10
Васс
30
Афиф
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
30
Афиф
16
Кастельяно
18
Бурги
18
Бурги
16
Кастельяно
25
Вигуэра
16
Кастро
16
Кастро
25
Вигуэра
Остались в запасе
Сельта
Спортинг
25
Иван Вильяр
ВР
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Диего Мариньо
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Сельта - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Балаидос
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