Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Спортинг
Леганес - Спортинг: обзор матча 12 февраля 2017
Леганес
12.02.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
66'
Р. Канелья
83'
Бурги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Спортинг
85'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Гомес
84'
Желтая карточка
Бурги
Желтая карточка
Р. Перес
83'
83'
ГОЛ! 0:2!
Бурги
79'
Замена
К. Кастро
️️️️
Л. Траоре
Замена
Лусиано
️️️️
А. Буэно
79'
76'
Желтая карточка
М. Кастельяно
74'
Желтая карточка
Д. Чоп
Желтая карточка
У. Бустинса
74'
70'
Красная карточка
Д. Мариньо
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Р. Канелья
Пас отдал
Бурги
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Саму
65'
58'
Замена
Бурги
️️️️
И. Лопес Бланко
54'
Желтая карточка
К. Кармона
30'
Желтая карточка
Л. Траоре
Желтая карточка
Д. Рико
21'
8'
Желтая карточка
Р. Канелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Саму
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
19
Альберто Буэно
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Лусиано
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-4-1-1
1
Эррерин
15
Рико
21
Мантовани
44
Инсуа
5
Бустинса
18
Габриэл
14
Саму
8
Шимановски
21
Перес
19
Буэно
10
Герреро
4-1-3-1-1
25
Куэльяр
22
Мере
15
Канелья
16
Кастельяно
45
Аморебиета
6
Весга
14
Кармона
6
Альварес
18
Лопес Бланко
16
Гомес
90
Траоре
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
19
Буэно
10
Лусиано
10
Лусиано
19
Буэно
14
Саму
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Саму
16
Гомес
25
Торрес
25
Торрес
16
Гомес
18
Лопес Бланко
18
Бурги
18
Бурги
18
Лопес Бланко
90
Траоре
16
Кастро
16
Кастро
90
Траоре
Остались в запасе
Леганес
Спортинг
16
Виктор Диас
ПЗ
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
10
Начо Касес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
16
Виктор Диас
ПЗ
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
10
Начо Касес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Леганес - Спортинг
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
Мората нашел новый клуб
28 августа
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+