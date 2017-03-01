Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 01 марта 2017
Барселона
01.03.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 25 тур
6 : 1
Завершен
Спортинг
9'
Л. Месси
11'
Х. Родригес (АГ)
27'
Л. Суарес
49'
П. Алькасер
66'
Неймар
87'
И. Ракитич
21'
К. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
ГОЛ! 6:1!
И. Ракитич
Пас отдал
С. Роберто
87'
76'
Замена
М. Весга
️️️️
С. Альварес
Замена
С. Роберто
️️️️
Рафинья
74'
ГОЛ! 5:1!
Неймар
66'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Л. Месси
61'
59'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
Бурги
55'
Желтая карточка
Х. Родригес
ГОЛ! 4:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Л. Месси
49'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
46'
46'
Замена
В. Родригес
️️️️
Дуглас
Желтая карточка
Неймар
45'
+1
45'
Желтая карточка
К. Кастро
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
27'
24'
Желтая карточка
Бурги
21'
ГОЛ! 2:1!
К. Кастро
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Родригес
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Х. Маскерано
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
12
Рафинья
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
6
Серхио Альварес
ОП
10
Начо Касес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
5
Дуглас
ПВ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
14
Маскерано
12
Рафинья
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Неймар
4
Суарес
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-2-1
25
Куэльяр
16
Кастельяно
3
Бабен
29
Родригес
12
Эчиеджиле
6
Альварес
10
Касес
25
Торрес
5
Дуглас
18
Бурги
16
Кастро
12
Рафинья
6
Роберто
6
Роберто
12
Рафинья
10
Месси
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Месси
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
5
Дуглас
8
Родригес
8
Родригес
5
Дуглас
6
Альварес
6
Весга
6
Весга
6
Альварес
18
Бурги
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
18
Бурги
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Барселона - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+