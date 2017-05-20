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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Бетис
Спортинг - Бетис: обзор матча 20 мая 2017
Спортинг
20.05.2017, суббота, 18:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
7'
Дуглас
22'
Р. Кастро
59'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бетис
88'
Замена
М. Науэль
️️️️
Хоакин
86'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
80'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
А. Сехудо
Замена
Д. Чоп
️️️️
Н. Касес
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кастро
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
Бурги
58'
45'
Замена
А. Манди
️️️️
Г. Пеццелла
37'
Желтая карточка
А. Сехудо
22'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Дуглас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЛП
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Бетис
25
Ману Эррера
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
4-1-3-1-1
25
Куэльяр
22
Мере
3
Бабен
15
Канелья
5
Дуглас
6
Весга
6
Альварес
10
Касес
14
Кармона
18
Бурги
16
Кастро
4-1-2-2-1
1
Хименес
2
Пеццелла
22
Дурмиси
12
Наварро
14
Тошка
6
Петрос
16
Сехудо
5
Брашанац
17
Хоакин
25
Себальос
24
Кастро
18
Бурги
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
18
Бурги
10
Касес
9
Чоп
9
Чоп
10
Касес
2
Пеццелла
2
Манди
2
Манди
2
Пеццелла
16
Сехудо
8
Мартен
8
Мартен
16
Сехудо
17
Хоакин
77
Науэль
77
Науэль
17
Хоакин
Остались в запасе
Спортинг
Бетис
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
25
Ману Эррера
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Спортинг - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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