Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 17 декабря 2016
Спортинг
17.12.2016, суббота, 15:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
90'
К. Кармона
12'
Джонатан
19'
Н. Сансоне
74'
Пато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вильярреал
ГОЛ! 1:3!
К. Кармона
90'
88'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Пато
81'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
77'
Замена
Родри
️️️️
Р. Сориано
74'
ГОЛ! 0:3!
Пато
Пас отдал
Н. Сансоне
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ф. Аморебиета
63'
Желтая карточка
Н. Касес
60'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
55'
40'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
Бурги
️️️️
Ж. Бабен
36'
Замена
Н. Касес
️️️️
Р. Айт-Атмане
35'
19'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сансоне
12'
ГОЛ! 0:1!
Джонатан
Пас отдал
Р. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-4-1-1
25
Куэльяр
22
Мере
45
Аморебиета
3
Бабен
5
Дуглас
6
Альварес
18
Лопес Бланко
8
Айт-Атмане
14
Кармона
16
Гомес
9
Чоп
4-4-1-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
24
Коста
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
21
Сориано
11
Сансоне
12
Пато
45
Аморебиета
29
Родригес
29
Родригес
45
Аморебиета
8
Айт-Атмане
10
Касес
10
Касес
8
Айт-Атмане
3
Бабен
18
Бурги
18
Бурги
3
Бабен
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
21
Сориано
16
Родри
16
Родри
21
Сориано
12
Пато
29
Суарес
29
Суарес
12
Пато
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
9
Марио Гонсалес
ЦФ
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Вильярреал
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+