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Колумбия. Примера А
Команды
Депортиво Кали
Карлос Бакка
Статистика
€ 50 тыс
Карлос Бакка - статистика
Депортиво Кали
8 сентября 1986 (40)
#70 | Нападающий
187 см
Колумбия
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Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 10 тур
Онсе Кальдас
1 : 2
14.09.2026
Депортиво Кали
Был в запасе
Колумбия. Примера А, 5 тур
Мильонариос
1 : 1
11.09.2026
Депортиво Кали
Был в запасе
Колумбия. Примера А, 7 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
27.08.2026
Депортиво Кали
65' - 90'
Колумбия. Примера А, 6 тур
Депортиво Кали
2 : 2
24.08.2026
Интернасьонал де Богота
70' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Кубок Либертадорес 2024
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Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
13
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0 : 0
22.05.2022
Эспаньол
85' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 0
15.05.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
1 : 0
10.05.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 6
07.05.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 1
01.05.2022
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
0 : 0
20.04.2022
Гранада
76' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 4
17.04.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4 : 2
08.04.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
03.04.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
2 : 3
19.03.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
3 : 1
05.03.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 4
19.02.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
0 : 2
23.01.2022
Осасуна
81' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
4 : 2
20.01.2022
Гранада
84' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
1 : 1
08.01.2022
Барселона
84' - 90'
90'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
2 : 1
22.12.2021
Атлетико
90' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
4 : 1
19.12.2021
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Кадис
1 : 1
13.12.2021
Гранада
63' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
2 : 1
03.12.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 2
26.11.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
1 : 4
21.11.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 0
06.11.2021
Гранада
78' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 3
01.11.2021
Гранада
72' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
28.10.2021
Хетафе
79' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 1
22.10.2021
Гранада
1' - 71'
48'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 0
03.10.2021
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
27.09.2021
Гранада
1' - 68'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
2 : 3
23.09.2021
Реал Сосьедад
66' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
1 : 1
20.09.2021
Гранада
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 2
13.09.2021
Бетис
59' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
4 : 0
29.08.2021
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
21.08.2021
Валенсия
1' - 67'
16'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
0 : 0
16.08.2021
Гранада
46' - 90'
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