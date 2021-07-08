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Карлос Бакка
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€ 50 тыс
Карлос Бакка - новости
Депортиво Кали
8 сентября 1986 (40)
#70 | Нападающий
187 см
Колумбия
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Публикации
«Вильярреал» расторг контракт с Баккой
2021.07.08 09:12
Товарищеский матч. Сборная США дома уступила Колумбии
2018.10.12 08:45
1
Бакка: «Гаттузо и Леонардо хотели, чтобы я остался в «Милане»
2018.08.23 07:34
Видео
Бакка стал игроком «Вильярреала». Колумбийцем интересовался «Локомотив»
2018.08.17 23:17
Лаксальт и Кастильехо – игроки «Милана». Лападула и Бакка покинули клуб
2018.08.17 14:28
9
«Милан» арендует Кастильехо у «Вильярреала»
2018.08.14 09:52
1
«Локомотив» отказался от кандидатур Бакки, Мунира и Бони. Приоритетный вариант – Смолов
2018.08.07 00:11
12
«Милан» готов продать Бакку за 10 миллионов. Им интересуется «Локомотив»
2018.08.04 09:15
9
Бакка может перейти из «Милана» в «Локомотив»
2018.08.02 19:43
13
Петиция о переигровке матча Колумбия – Англия собрала почти 300 тысяч подписей
2018.07.06 11:45
10
Примера. «Вильярреал» победил «Сельту» благодаря хет-трику Бакки; Черышев сыграл 86 минут
2018.04.28 23:33
2
«Вильярреал» вернет Бакку «Милану»
2018.03.22 10:52
3
Примера. «Вильярреал» на выезде одолел «Лас-Пальмас»
2018.03.11 22:24
Бакка хочет остаться в «Вильярреале»
2018.02.06 10:06
2
Бакка: «Я играл за худший «Милан» в истории»
2017.10.19 20:39
2
«Локомотив» мог арендовать у «Милана» Бакку этим летом
2017.08.19 17:49
3
Видео
Бакка перешел из «Милана» в «Вильярреал»
2017.08.16 14:01
6
«Вильярреал» согласовал с «Миланом» аренду Бакки
2017.08.15 17:11
1
«Вильярреал» начал переговоры с «Миланом» об аренде Бакки
2017.08.14 17:23
Бакка намерен уйти из «Милан» и вернуться в «Севилью»
2017.08.05 15:22
Бакка готов перейти в «Марсель» за 13 миллионов
2017.07.23 16:00
2
Бакка будет зарабатывать в «Марселе» больше 4 миллионов в год
2017.07.08 09:36
4
«Марсель» предложил за Бакку 20 миллионов
2017.07.05 07:42
2
«Галатасарай» претендует на Бакку
2017.05.27 12:11
Мората дал согласие на переход в «Милан»
2017.05.25 10:31
16
Агент Бакки ведет переговоры об уходе игрока из «Милана» этим летом
2017.05.08 20:13
«Арсенал» продолжает следить за Баккой
2017.04.28 09:53
1
Летом Бакка уйдет из «Милана»
2017.04.19 15:56
Бакка пропустит матч с «Дженоа» из-за дисквалификации
2017.03.14 19:30
Серия А. «Ювентус» выиграл у «Милана», забив победный гол с пенальти на шестой добавленной минуте
2017.03.11 00:43
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