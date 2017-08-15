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    «Вильярреал» согласовал с «Миланом» аренду Бакки

    «Вильярреал» достиг договоренности с «Миланом» об аренде нападающего Карлоса Бакки. Сезон-2017/18 30-летний футболист проведет в испанском клубе, после чего «желтая субмарина» будет обязана выкупить его за 16-18. На днях колумбиец прибудет на Пиренеи для прохождения медосмотра.

    Ранее форвард уже выступал в Примере за «Севилью» – с 2013 по 2015 год, после чего и перебрался в стан «россонери».

    В минувшем сезоне Бакка провел 34 поединка, записав в свой актив 14 голов и пять результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.08.2017 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 15 августа 2017, 18:35

      Классный недотрансфер!
      Все в плюсах

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