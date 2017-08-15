«Вильярреал» согласовал с «Миланом» аренду Бакки

«Вильярреал» достиг договоренности с «Миланом» об аренде нападающего Карлоса Бакки. Сезон-2017/18 30-летний футболист проведет в испанском клубе, после чего «желтая субмарина» будет обязана выкупить его за 16-18. На днях колумбиец прибудет на Пиренеи для прохождения медосмотра.

Ранее форвард уже выступал в Примере за «Севилью» – с 2013 по 2015 год, после чего и перебрался в стан «россонери».

В минувшем сезоне Бакка провел 34 поединка, записав в свой актив 14 голов и пять результативных передач.