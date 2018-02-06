Бакка хочет остаться в «Вильярреале»

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка не хочет возвращаться в «Милан», который владеет его трансферным листом. В Испании футболист выступает на правах аренды, а «желтая субмарина» имеет приоритетное право его выкупа.

«Мне все нравится в «Вильярреале», меня здесь все устраивает. Я бы хотел здесь остаться. Надеюсь, что клубы достигнут договоренности», – заявил Бакка.

В текущем сезоне форвард провел в составе «Вильярреала» 27 матчей во всех турнирах, забив в них десять голов и отдав пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.