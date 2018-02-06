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    Бакка хочет остаться в «Вильярреале»

    Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка не хочет возвращаться в «Милан», который владеет его трансферным листом. В Испании футболист выступает на правах аренды, а «желтая субмарина» имеет приоритетное право его выкупа.

    «Мне все нравится в «Вильярреале», меня здесь все устраивает. Я бы хотел здесь остаться. Надеюсь, что клубы достигнут договоренности», – заявил Бакка.

    В текущем сезоне форвард провел в составе «Вильярреала» 27 матчей во всех турнирах, забив в них десять голов и отдав пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: AS

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    06.02.2018 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 февраля 2018, 11:04

      Почему бы и нет? Команда уровня топ 4-6 в Ли Лиге, поставленная игра - зачем куда-то уходить?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 10:20

      Человеку хорошо там, где комфортная обстановка!
      А игроку хорошо в команде, где ему доверяют, игра идёт и голы залетают!
      От добра, добра не ищут! Бакка нашёл свою футбольную гавань!!))

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