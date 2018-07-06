Петиция о переигровке матча Колумбия – Англия собрала почти 300 тысяч подписей

Поклонники сборной Колумбии организовали сбор подписей на сайте change.org с требованием переиграть матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Англией.

Игра завершилась со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти сильнее были англичане – 4:3. На данный момент ее подписали 277 467.

По мнению авторов петиции, в ходе игры были допущены ошибки со стороны судейской бригады в отношении колумбийской команды. Среди них называются несправедливый пенальти в ворота колумбийцев, а также не засчитанный гол Карлоса Бакки в дополнительное время.