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  • Петиция о переигровке матча Колумбия – Англия собрала почти 300 тысяч подписей

Петиция о переигровке матча Колумбия – Англия собрала почти 300 тысяч подписей

6 июля 2018, 11:45
10

Поклонники сборной Колумбии организовали сбор подписей на сайте change.org с требованием переиграть матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Англией.

Игра завершилась со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти сильнее были англичане – 4:3. На данный момент ее подписали 277 467.

По мнению авторов петиции, в ходе игры были допущены ошибки со стороны судейской бригады в отношении колумбийской команды. Среди них называются несправедливый пенальти в ворота колумбийцев, а также не засчитанный гол Карлоса Бакки в дополнительное время.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Колумбия Англия Бакка Карлос
Комментарии (10)
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Alemann
1530867819
"сбор подписей на сайте change.org" - Они бы еще на крышке унитаза у себя в отеле сбор подписей организовали.
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серега кашин
1530869218
судью надо дисквалифицировать пожизненно
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panmon
1530870348
Кстати да, гол Бакки был весьма себе правильный. уж не знаю когда прозвучал свисток (небыло звука) и почему, но выглядело очень реально. Судья совершенно упустил нити игры и раздавал предупреждения и фолы/владение мячом абсолютно нелогично (в обе стороны, кстати) Судью дисквалифицировать ибо не справился. Ну а о переигровке нужно забыть. С такой игрой обе команды сольются и Швеции
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Shak71
1530870649
толку то...
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3ton
1530874656
Видеоповторы есть , а толку от них нет
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SERGEI12345
1530880690
позняк метаться!
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Костефан
1530882864
Ничоси, несправедливый пенальти?!.. Да он же там верхом на Кейна забрался!)))))
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zigbert
1530894439
Переиграют в следующем ЧМ.
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OfaZavr
1530895289
как бы того не хотелось подписавшимся но на этот шаг вряд ли пойдут.
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Полная Канистра
1530899439
на ЧМ ПЕРЕИГРОВОК НЕ БЫВАЕТ И НЕ БУДЕТ НИКОГДА
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