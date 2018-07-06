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    Петиция о переигровке матча Колумбия – Англия собрала почти 300 тысяч подписей

    Поклонники сборной Колумбии организовали сбор подписей на сайте change.org с требованием переиграть матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Англией.

    Игра завершилась со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти сильнее были англичане – 4:3. На данный момент ее подписали 277 467.

    По мнению авторов петиции, в ходе игры были допущены ошибки со стороны судейской бригады в отношении колумбийской команды. Среди них называются несправедливый пенальти в ворота колумбийцев, а также не засчитанный гол Карлоса Бакки в дополнительное время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 11:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июля 2018, 20:50

      на ЧМ ПЕРЕИГРОВОК НЕ БЫВАЕТ И НЕ БУДЕТ НИКОГДА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:41

      как бы того не хотелось подписавшимся но на этот шаг вряд ли пойдут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 19:27

      Переиграют в следующем ЧМ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Костефан 6 июля 2018, 16:14

      Ничоси, несправедливый пенальти?!.. Да он же там верхом на Кейна забрался!)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 6 июля 2018, 15:38

      позняк метаться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 6 июля 2018, 13:57

      Видеоповторы есть , а толку от них нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 6 июля 2018, 12:50

      толку то...

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 июля 2018, 12:45

      Кстати да, гол Бакки был весьма себе правильный. уж не знаю когда прозвучал свисток (небыло звука) и почему, но выглядело очень реально.
      Судья совершенно упустил нити игры и раздавал предупреждения и фолы/владение мячом абсолютно нелогично (в обе стороны, кстати)
      Судью дисквалифицировать ибо не справился. Ну а о переигровке нужно забыть. С такой игрой обе команды сольются и Швеции

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 июля 2018, 12:26

      судью надо дисквалифицировать пожизненно

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 6 июля 2018, 12:03

      "сбор подписей на сайте change.org" - Они бы еще на крышке унитаза у себя в отеле сбор подписей организовали.

      6
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