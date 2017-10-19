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    Бакка: «Я играл за худший «Милан» в истории»

    Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка поделился впечатлениями от выступлений за «Милан». Колумбиец пополнил состав испанского клуба в августе, покинув «россонери» после двух лет выступлений.

    «Свои годы в «Милане» я считаю удовлетворительными. Я достиг поставленных целей. Могло быть и лучше, но для этого необходима помощь руководства клуба.

    Я играл за худший «Милан» в истории. После 30-ти лет на посту президента Сильвио Берлускони захотел продать клуб. У нового тренера и владельцев была куча разных идей, но я ушел с высоко поднятой головой, ведь команда попала в еврокубки в том числе благодаря мне. Я рад, что это случилось. Еврокубки были моей целью, когда я переходил из «Севильи», – сказал 31-летний форвард.

    Бакка перешел из «Севильи» в «Милан» в июле 2015 года за 30 миллионов евро. На его счету 31 гол в 70-ти играх всех соревнований. В составе команды выиграл Суперкубок Италии-2016.

    В текущем сезоне он забил два гола в девяти матчах всех турниров.

    Источник: FourFourTwo

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    19.10.2017 20:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +342

      romvad 20 октября 2017, 16:47

      Он не прав. Нынешний Милан еще хуже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 19 октября 2017, 20:52

      Конечно за худший. В лучший бы тебя не взяли...

      6
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