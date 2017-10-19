Бакка: «Я играл за худший «Милан» в истории»

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка поделился впечатлениями от выступлений за «Милан». Колумбиец пополнил состав испанского клуба в августе, покинув «россонери» после двух лет выступлений.

«Свои годы в «Милане» я считаю удовлетворительными. Я достиг поставленных целей. Могло быть и лучше, но для этого необходима помощь руководства клуба.

Я играл за худший «Милан» в истории. После 30-ти лет на посту президента Сильвио Берлускони захотел продать клуб. У нового тренера и владельцев была куча разных идей, но я ушел с высоко поднятой головой, ведь команда попала в еврокубки в том числе благодаря мне. Я рад, что это случилось. Еврокубки были моей целью, когда я переходил из «Севильи», – сказал 31-летний форвард.

Бакка перешел из «Севильи» в «Милан» в июле 2015 года за 30 миллионов евро. На его счету 31 гол в 70-ти играх всех соревнований. В составе команды выиграл Суперкубок Италии-2016.

В текущем сезоне он забил два гола в девяти матчах всех турниров.