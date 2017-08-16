Бакка перешел из «Милана» в «Вильярреал»

Нападающий итальянского «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском «Вильярреале». 30-летний южноамериканец переходит в стан «желтой субмарины» на правах годичной аренды, по окончании которой клуб сможет выкупить форварда.

За испанцев Бакка будет играть под 9-м номером. За миланцев футболист выступал с 2015 года и успел провести 70 матчей и забить 31 гол.

С 2013 по 2015 годы игрок защищал цвета испанской «Севильи».