Бакка стал игроком «Вильярреала». Колумбийцем интересовался «Локомотив»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка перешел в «Вильярреал». Колумбиец стал частью сделки по переходу в итальянский клуб Самуэля Кастильехо.

Ранее сообщалось, что на 31-летнего форварда претендует «Локомотив». Итальянская команда требовала за футболиста 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бакка выступал за «Вильярреал» на правах аренды. В Примере нападающий провел 31 матч, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.