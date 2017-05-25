Мората дал согласие на переход в «Милан»

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в Италию, где он выступал с 2014 по 2016 год за «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport. 24-летний игрок согласился на переход в «Милан».

Известно, что трансфер обойдется россонери в 60 миллионов евро. Морато должен будет заменить в команде Карлоса Бакку, который летом будет продан. Зарплата испанца составит 7,5 миллионов за сезон.

Напомним, что «Реал» в 2014 году продал Морату в «Ювентус» за 20 миллионов евро. В 2016 году мадридцы выкупили футболиста за 30 миллионов.