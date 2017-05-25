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    Мората дал согласие на переход в «Милан»

    Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в Италию, где он выступал с 2014 по 2016 год за «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport. 24-летний игрок согласился на переход в «Милан».

    Известно, что трансфер обойдется россонери в 60 миллионов евро. Морато должен будет заменить в команде Карлоса Бакку, который летом будет продан. Зарплата испанца составит 7,5 миллионов за сезон.

    Напомним, что «Реал» в 2014 году продал Морату в «Ювентус» за 20 миллионов евро. В 2016 году мадридцы выкупили футболиста за 30 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 10:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 мая 2017, 17:43

      а в реале значит не играется, надоела эта лига чемпионов, кубки медали деньги, всё это такие мелочи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 мая 2017, 08:46

      Пора возрождать Милан!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 мая 2017, 15:30

      То что нужно и форма к лицу... и Милан молодой

      1
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 25 мая 2017, 14:58

      Давай в Арсенал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 25 мая 2017, 12:20

      Многовато 60 лямов

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 мая 2017, 11:57

      Да по ходу успугался английского чемпионата,а в Милане ловить нечего.

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2017, 11:56

      Приплыли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 25 мая 2017, 11:47

      Милан нынче никакой. Воевать за попадание в Лигу Европы он врятли будет, скорее в апл пойдёт

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 25 мая 2017, 11:34

      Команда без еврокубков, да и вообще Милан не тот...зачем?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > sv1969 25 мая 2017, 15:25

      Согласен на 100%!!! Но ведь то было в Ювентусе) Там партнеры матёрые...а в Милане далеко не так

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > mig28 26 мая 2017, 14:13

      Милан в квалификации ЛЕ если что.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 мая 2017, 10:43

      Если это правда, то это крутое усиление для милана, хотя как же челси?

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