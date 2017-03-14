Бакка пропустит матч с «Дженоа» из-за дисквалификации

Как сообщает официальный сайт Серии А, нападающий «Милана» Карлос Бакка не сможет помочь своей команде в матче 29-го тура с «Дженоа» (суббота, 18 марта). Колумбиец был наказан одноматчевой дисквалификацией за эпизод, случившийся после предыдущей встречи с «Ювентусом».

По окончании поединка с туринцами 30-летний футболист в излишне резкой форме высказал претензии главному судье Давиде Массе. Злость у игрока вызвали два решения арбитра, повлиявшие на исход матча. На третьей компенсированной минуте рефери оставил «россонери» вдесятером, показав вторую желтую карточку хавбека Хосе Сосе. А еще через четыре минуты указал на точку в штрафной миланцев за игру рукой защитника Маттиа Де Шильо. В итоге подопечные Винценцо Монтеллы уступили со счетом 1:2.