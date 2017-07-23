Бакка готов перейти в «Марсель» за 13 миллионов

По нынешним временам - даром отдают. И очень зря - игрок-то толковый. Могли бы ценник повесить не ниже того, который раньше на него повесила Севилья.
Нападающий«Милана» Карлос Бакка готов сменить клуб. Об этом сообщил журналист Sky Sports Кавех Солекол. По информации источника, французский «Марсель» заплатит за форварда 13 миллионов евро.
Колумбиец перешел в «Милан» в июле 2015 года из «Севильи». Сумма сделки составила 30 миллионов. В минувшем сезоне 30-летний Бакка забил 14 мячей и отдал пять голевых передач в 34 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.
Напомним, состав «россонери» может пополнить нападающий «Торино» Андреа Белотти.