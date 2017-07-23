Бакка готов перейти в «Марсель» за 13 миллионов

Нападающий«Милана» Карлос Бакка готов сменить клуб. Об этом сообщил журналист Sky Sports Кавех Солекол. По информации источника, французский «Марсель» заплатит за форварда 13 миллионов евро.

Колумбиец перешел в «Милан» в июле 2015 года из «Севильи». Сумма сделки составила 30 миллионов. В минувшем сезоне 30-летний Бакка забил 14 мячей и отдал пять голевых передач в 34 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.

Напомним, состав «россонери» может пополнить нападающий «Торино» Андреа Белотти.