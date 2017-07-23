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    Бакка готов перейти в «Марсель» за 13 миллионов

    Нападающий«Милана» Карлос Бакка готов сменить клуб. Об этом сообщил журналист Sky Sports Кавех Солекол. По информации источника, французский «Марсель» заплатит за форварда 13 миллионов евро.

    Колумбиец перешел в «Милан» в июле 2015 года из «Севильи». Сумма сделки составила 30 миллионов. В минувшем сезоне 30-летний Бакка забил 14 мячей и отдал пять голевых передач в 34 матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.

    Напомним, состав «россонери» может пополнить нападающий «Торино» Андреа Белотти.

    Источник: Skysports

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    23.07.2017 16:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 23 июля 2017, 21:58

      По нынешним временам - даром отдают. И очень зря - игрок-то толковый. Могли бы ценник повесить не ниже того, который раньше на него повесила Севилья.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 23 июля 2017, 16:44

      Куда наши клубы смотрят... тому же Локо и Краснодару подошёл бы хорошо, цена вполне нормальная за него.

      -1
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