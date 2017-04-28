«Арсенал» продолжает следить за Баккой

Нападающий «Милана» Карлос Бакка остается в центре внимания скаутов «Арсенала». Руководство лондонского клуба готов приобрести 30-летнего колумбийца ближайшим летом. Стоит отметить, что стороны вели переговоры о переходе футболиста еще в прошедшее январское трансферное окно. В «Арсенале» Бакка должен заменить Оливье Жиру, который летом может оказаться в «Марселе».

Действующий контракт Бакки с «Миланом» рассчитан до середины 2020 года. В текущем сезоне он провел в Серии А 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.