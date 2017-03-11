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  • Серия А. «Ювентус» выиграл у «Милана», забив победный гол с пенальти на шестой добавленной минуте

Серия А. «Ювентус» выиграл у «Милана», забив победный гол с пенальти на шестой добавленной минуте

11 марта 2017, 00:43
25

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома выиграл у «Милана» – 2:1. На точный удар хозяев в исполнении защитника Мехди Бенатиа в первом тайме гости ответили забитым мячом нападающего Карлоса Бакки. Победу туринскому клубу принес Пауло Дибала, отличившийся с пенальти в самой концовке встречи.

Благодаря этому результату команда Массимилиано Аллегри одержала 15-ю победу подряд на своем поле в нынешнем сезоне.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место, имея на своем счету 70 очков. В активе «Милана» – 50 баллов и седьмая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Ювентус – Милан – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бенатиа, 30; 1:1 – Бакка, 43; 2:1 – Дибала, 90+6.

Удаление: Соса, 90+3.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Милан Бенатиа Медхи Бакка Карлос Дибала Пауло
Комментарии (25)
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ИБИ ТЕРЕК
1489182315
судья выиграл а не блювентус вот сволочь судья рука была случайной и жто притом что добавленое время давно вышло вместо остановки матчф даёт пенальти левый
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JI e x a
1489182394
судейка редкое чмо. А игроки Ювентуса так радовались, как будто заслуженно победили. Фу, аж противно
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Таганский
1489182519
Очень спорный момент с пенкой - ощущение, что судья "не настоящий"..)) К сериАлу дышу ровно, но после увиденного - к Юве уважение потерял.. Матч, по справедливости, был ничейным.. Короче, как не смотрел сериАл, так и не буду.. Ювентус - чемпион
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Mihei888
1489182826
Судейство раздражает в последнее время и это не у нас в России так хренова судят,а в Европе и Лиге Чемпионов тащат за уши лидеров!!!
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la verdad
1489189057
Место милана #7, где они сейчас и находятся.
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Intermilano161
1489192002
Ха-ха ювентус +судья=пенальти
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Опорник84
1489203294
Старую сеньору тянут на верх даже судьи! Хотя она и так сильна!
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Lexa_Lexa
1489206432
Удивительная стабильность судей в назначении левых печалей поражает, неужели действительно все так политизировано и продажно
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Dammit
1489216816
На нытьё про судей абсолютно по боку. Абсолютно заслуженная победа. Если не Доннарума - быть разгрому.
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ИБИ ТЕРЕК
1489226389
во опять продажная судья как и с ИНТЕРОМ так и с Миланом поступили,лично смотрел матч и пенальти левый и добавленое время давно прошло

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