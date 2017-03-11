Серия А. «Ювентус» выиграл у «Милана», забив победный гол с пенальти на шестой добавленной минуте

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома выиграл у «Милана» – 2:1. На точный удар хозяев в исполнении защитника Мехди Бенатиа в первом тайме гости ответили забитым мячом нападающего Карлоса Бакки. Победу туринскому клубу принес Пауло Дибала, отличившийся с пенальти в самой концовке встречи.

Благодаря этому результату команда Массимилиано Аллегри одержала 15-ю победу подряд на своем поле в нынешнем сезоне.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место, имея на своем счету 70 очков. В активе «Милана» – 50 баллов и седьмая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Ювентус – Милан – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бенатиа, 30; 1:1 – Бакка, 43; 2:1 – Дибала, 90+6.

Удаление: Соса, 90+3.

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