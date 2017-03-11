Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Ювентус» выиграл у «Милана», забив победный гол с пенальти на шестой добавленной минуте

    В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома выиграл у «Милана» – 2:1. На точный удар хозяев в исполнении защитника Мехди Бенатиа в первом тайме гости ответили забитым мячом нападающего Карлоса Бакки. Победу туринскому клубу принес Пауло Дибала, отличившийся с пенальти в самой концовке встречи.

    Благодаря этому результату команда Массимилиано Аллегри одержала 15-ю победу подряд на своем поле в нынешнем сезоне.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место, имея на своем счету 70 очков. В активе «Милана» – 50 баллов и седьмая позиция.

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Ювентус – Милан – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бенатиа, 30; 1:1 – Бакка, 43; 2:1 – Дибала, 90+6.

    Удаление: Соса, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 11 марта 2017, 12:59

      во опять продажная судья как и с ИНТЕРОМ так и с Миланом поступили,лично смотрел матч и пенальти левый и добавленое время давно прошло



      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > ИБИ ТЕРЕК 14 марта 2017, 14:31

      Время не давно прошло, пенальти на 94:12, при этом в добавленное время случилось удаление и игрок милана еле шел с поля. Но даже без учета этого последнюю атаку судья должен дать доиграть. Атака началась, когда 94 минуты еще не истекли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 11 марта 2017, 10:20

      На нытьё про судей абсолютно по боку. Абсолютно заслуженная победа. Если не Доннарума - быть разгрому.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 11 марта 2017, 07:27

      Удивительная стабильность судей в назначении левых печалей поражает, неужели действительно все так политизировано и продажно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК > Lexa_Lexa 11 марта 2017, 13:02

      в сторону судентуса даже 4 минуты добавленные давно прошли а судья блядь ещё от себя блядь добавил лишние навесы пошли вот и пенальти даже рука случайная была

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > ИБИ ТЕРЕК 14 марта 2017, 14:32

      Не истекли, когда началась атака, 94 минуты еще не кончились. И не забудь учесть, что в добавленное время случилось удаление и прибавь время ухода с поля игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 марта 2017, 06:34

      Старую сеньору тянут на верх даже судьи! Хотя она и так сильна!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Intermilano161 11 марта 2017, 03:26

      Ха-ха ювентус +судья=пенальти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 марта 2017, 02:49

      И вновь продолжается бой .
      И сердцу тревожно в груди.
      Ну, пеналь - конечно, фуфло!...
      В атаке опять... Европейские Футбольные Модераторы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 11 марта 2017, 02:38

      ЮВИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 марта 2017, 02:37

      Место милана #7, где они сейчас и находятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 11 марта 2017, 00:53

      Судейство раздражает в последнее время и это не у нас в России так хренова судят,а в Европе и Лиге Чемпионов тащат за уши лидеров!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Mihei888 11 марта 2017, 02:56

      Когда доверят первый раз судейство матча, даже на уровне дворового футбола, ощущение сладости от свистульки во рту может сломать любого... Тут главное - быть честным к спорту. И спать спокойно. Чего и всем желаю. Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 марта 2017, 00:48

      Очень спорный момент с пенкой - ощущение, что судья "не настоящий"..))
      К сериАлу дышу ровно, но после увиденного - к Юве уважение потерял..
      Матч, по справедливости, был ничейным..
      Короче, как не смотрел сериАл, так и не буду..
      Ювентус - чемпион

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Таганский 11 марта 2017, 00:51

      мля, первый тайм смотрели? Когда Дибалу снесли в штрафной, а пенку не поставили? Какой еще тут спорный момент? Рука как шлагбаум параллельно земле, о чем тут говорить-то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Таганский 11 марта 2017, 02:55

      Ты о какой ничье мечтал? О той же что и Милан? Посмотри обзор, Догнарума 5 мячей мертвых вытащил, а плюс ко всему штанги, перекладины и все что в 10см от ворот. О ничьей мечтали только сами фаны милана, а игроки на поле все прекрасно понимали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > DeStar 14 марта 2017, 14:29

      судья добавил 4 минуты. В эти четыре минуты случилось удаление и миланиста оочень долго шел. Потом заканчивается 93я минута и Юве идет в атаку. По правилам судья должен дать доиграть последнюю атаку. На 94:12 случается пенальти. Какие еще 95 минут??

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11