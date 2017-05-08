Агент Бакки ведет переговоры об уходе игрока из «Милана» этим летом

Агент Серхио Барила, представляющий интересы нападающего «Милана» Карлоса Бакки, ведет переговоры с генеральным директором «россонери» Марко Фассоне об уходе 30-летнего игрока в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды Винченцо Монтелла не впечатлен нынешней формой колумбийца и летом будет искать ему замену.

Текущее соглашение Бакки рассчитано до июня 2020 года. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле 31 раз, записав на свой счет 14 голов и четыре передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.