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    Агент Бакки ведет переговоры об уходе игрока из «Милана» этим летом

    Агент Серхио Барила, представляющий интересы нападающего «Милана» Карлоса Бакки, ведет переговоры с генеральным директором «россонери» Марко Фассоне об уходе 30-летнего игрока в ближайшее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что главный тренер команды Винченцо Монтелла не впечатлен нынешней формой колумбийца и летом будет искать ему замену.

    Текущее соглашение Бакки рассчитано до июня 2020 года. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле 31 раз, записав на свой счет 14 голов и четыре передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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    08.05.2017 20:13
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