Бакка намерен уйти из «Милан» и вернуться в «Севилью»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка во время летнего трансферного окна планирует сменить клубную прописку и перейти в «Севилью». Об этом заявил агент форварда Серхио Барила.

Напомним, 30-летний колумбиец уже выступал за испанский клуб с 2013 по 2015 год, откуда перешел в стан красно-черных за 30 миллионов евро.

«На данный момент хорошо известно, что Бакка хочет вернуться в «Севилью». К сожалению, в «Милане» произошли резкие изменения, теперь у команды другие идеи. Нужно найти решение, которое сделает счастливым каждую сторону. При этом Карлос полностью готов к сезону», – сказал Барила.