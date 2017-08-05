Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бакка намерен уйти из «Милан» и вернуться в «Севилью»

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка во время летнего трансферного окна планирует сменить клубную прописку и перейти в «Севилью». Об этом заявил агент форварда Серхио Барила.

    Напомним, 30-летний колумбиец уже выступал за испанский клуб с 2013 по 2015 год, откуда перешел в стан красно-черных за 30 миллионов евро.

    «На данный момент хорошо известно, что Бакка хочет вернуться в «Севилью». К сожалению, в «Милане» произошли резкие изменения, теперь у команды другие идеи. Нужно найти решение, которое сделает счастливым каждую сторону. При этом Карлос полностью готов к сезону», – сказал Барила.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11