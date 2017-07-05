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    «Марсель» предложил за Бакку 20 миллионов

    «Марсель» рассчитывает приобрести нападающего «Милана» Карлоса Бакку. Французы предложили за футболиста 20 миллионов евро, но россонери хотят получить за него не менее 30 миллионов. Именно за такую сумму итальянцы купили его у «Севильи» два года.

    Сам Бакка положительно отнесся к предложению из Франции – он готов опробовать свои силы в Лиге 1. При этом, ранее он заявлял, что счастлив в «Милане» и хочет остаться в итальянском клубе.

    В прошедшем сезоне Бакка сыграл в 32 матчах за «Милан» в итальянской Серии А, забив 13 голов.

    Источник: Football Italia

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    05.07.2017 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 5 июля 2017, 21:54

      2 года назад они брали 28 летнего нападающего, а сейчас ему уже 30, не логично по той же цене его продавать, к 30 спрос падает.....

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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 июля 2017, 09:57

      Пошел по наклонной.

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