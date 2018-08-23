Бакка: «Гаттузо и Леонардо хотели, чтобы я остался в «Милане»

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка рассказал, что предпочел перейти в испанский клуб из «Милана» из-за желания его семьи.

«С первых дней работы в сборной Колумбии перед чемпионатом мира я почувствовал желание вернуться в «Вильярреал».

В этот период у меня было много предложений от клубов из Лиги чемпионов, но «Вильярреал» – это то, что хотела моя семья. Тем более я снова заиграл в этой команде на своем уровне.

При желании я мог бы остаться в «Милане», был и такой вариант. Гаттузо и Леонардо хотели, чтобы я остался. Но я уже решил уйти», – заявил Бакка.