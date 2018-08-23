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    Бакка: «Гаттузо и Леонардо хотели, чтобы я остался в «Милане»

    Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка рассказал, что предпочел перейти в испанский клуб из «Милана» из-за желания его семьи.

    «С первых дней работы в сборной Колумбии перед чемпионатом мира я почувствовал желание вернуться в «Вильярреал».

    В этот период у меня было много предложений от клубов из Лиги чемпионов, но «Вильярреал» – это то, что хотела моя семья. Тем более я снова заиграл в этой команде на своем уровне.

    При желании я мог бы остаться в «Милане», был и такой вариант. Гаттузо и Леонардо хотели, чтобы я остался. Но я уже решил уйти», – заявил Бакка.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2018 07:34
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