«Локомотив» мог арендовать у «Милана» Бакку этим летом

«Локомотив» мог пополниться нападающим «Милана» Карлосом Баккой нынешним летом. Железнодорожники были готовы взять 30-летнего игрока в аренду. При этом все условия московский клуб устраивали: 2 миллиона евро «россонери» и 3,5 миллиона зарплаты колумбийцу.

По информации источника, красно-зеленые не сумели вовремя согласовать трансфер форварда, который в итоге был арендован «Вильярреалом».

В минувшем розыгрыше Серии А Бакка провел 32 встречи, записав на свой счет 13 мячей.