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    «Локомотив» мог арендовать у «Милана» Бакку этим летом

    «Локомотив» мог пополниться нападающим «Милана» Карлосом Баккой нынешним летом. Железнодорожники были готовы взять 30-летнего игрока в аренду. При этом все условия московский клуб устраивали: 2 миллиона евро «россонери» и 3,5 миллиона зарплаты колумбийцу.

    По информации источника, красно-зеленые не сумели вовремя согласовать трансфер форварда, который в итоге был арендован «Вильярреалом».

    В минувшем розыгрыше Серии А Бакка провел 32 встречи, записав на свой счет 13 мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 августа 2017, 13:46

      бред какой-то. В Локо никто не стал бы платить 2 ляма за аренду, тем более в этой непростой ситуации с ФФП.

      0
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      Рейтинг: +547

      avera 19 августа 2017, 18:19

      Геркус идет по пути тёти Оли.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 19 августа 2017, 17:51

      могли арендовать, могли и не арендовать... как в анекдоте про динозавра - вероятность встретить - 50%... могу встретить, а могу и не встретить :)

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