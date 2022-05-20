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Коке
Статистика
Коке - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1987 (39)
#23 | Защитник
176 см | 72 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 4
20.05.2022
Леванте
1' - 85'
76'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
3 : 1
15.05.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6 : 0
12.05.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 1
06.05.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1 : 1
30.04.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 3
21.04.2022
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 4
17.04.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 3
10.04.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
2 : 0
02.04.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3 : 1
19.03.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 1
12.03.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
3 : 1
07.03.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 0
25.02.2022
Эльче
86' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
21.02.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 1
16.02.2022
Леванте
89' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 4
13.02.2022
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 0
04.02.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0 : 2
22.01.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 0
08.01.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
5 : 0
03.01.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3 : 4
20.12.2021
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
84' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0 : 0
05.12.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3 : 1
28.11.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0 : 0
19.11.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
2 : 1
06.11.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 3
01.11.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
2 : 2
28.10.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
5 : 3
24.10.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 0
16.10.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
1 : 0
02.10.2021
Леванте
86' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
26.09.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
21.09.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2021
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
28.08.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
3 : 3
22.08.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
1 : 1
14.08.2021
Леванте
Был в запасе
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