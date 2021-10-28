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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 28 октября 2021
Леванте
28.10.2021, четверг, 22:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
37'
Э. Барди (П)
90'
Э. Барди (П)
12'
А. Гризманн
76'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
Желтая карточка
Р. Пьер
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Барди
90'
87'
Желтая карточка
А. Корреа
85'
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Пепелу
81'
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Кунья
Пас отдал
Р. Де Пауль
Замена
П. Мартинес
️️️️
М. Мальса
76'
73'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Гризманн
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Сон
70'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Д. Гомес
70'
67'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
65'
Желтая карточка
Коке
59'
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Суарес
59'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Э. Эррера
Желтая карточка
Пепелу
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барди
37'
25'
Желтая карточка
А. Фелипе
18'
Желтая карточка
М. Эрмосо
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
6
Дуарте
44
Пьер
15
Франкеса
11
Мальса
17
Сон
18
Пепелу
10
Барди
99
Гомес
25
Моралес
4-2-1-3
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
20
Хименес
22
Эрмосо
6
Коке
16
Эррера
10
Карраско
9
Суарес
79
Феликс
7
Гризманн
17
Сон
21
Мирамон
21
Мирамон
17
Сон
11
Мальса
18
Мартинес
18
Мартинес
11
Мальса
99
Гомес
21
Кантеро
21
Кантеро
99
Гомес
18
Пепелу
19
де Фрутос
19
де Фрутос
18
Пепелу
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
16
Эррера
7
Де Пауль
7
Де Пауль
16
Эррера
9
Суарес
10
Корреа
10
Корреа
9
Суарес
7
Гризманн
10
Кунья
10
Кунья
7
Гризманн
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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