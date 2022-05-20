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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 20 мая 2022
Райо Вальекано
20.05.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 4
Завершен
Леванте
18'
А. Гарсия
61'
С. Гвардиола (П)
26'
Г. Мелеро
44'
Р. Марти
45+1'
Г. Мелеро
76'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Леванте
86'
Желтая карточка
Р. Везо
85'
Замена
Р. Везо
️️️️
Коке
Замена
А. Асенсио
️️️️
К. Родригес
80'
76'
ГОЛ! 2:4!
Коке
75'
Желтая карточка
С. Поштиго
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Гвардиола
71'
Замена
М. Силла
️️️️
Бебе
71'
63'
Замена
М. Пубиль
️️️️
Р. Марти
63'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
М. Сараччи
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Гвардиола
61'
Замена
П. Сисс
️️️️
Р. Нтека
61'
Замена
С. Комесанья
️️️️
М. Суарес
61'
55'
Желтая карточка
М. Сараччи
46'
Замена
Пепелу
️️️️
Г. Мелеро
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Г. Мелеро
Пас отдал
Э. Барди
44'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
М. Сараччи
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Алехандро Асенсио
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
31
Мануэль Наварро
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Антонио Леал
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
4-2-3-1
13
Зидан
13
Родригес
4
Суарес
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
11
Нтека
12
Бебе
14
Гвардиола
3-2-1-2-2
25
Карденас
44
Пьер
21
Поштиго
22
Радойя
23
Коке
4
Сараччи
16
Мелеро
10
Барди
21
Кантеро
25
Моралес
9
Марти
4
Суарес
14
Комесанья
14
Комесанья
4
Суарес
11
Нтека
6
Сисс
6
Сисс
11
Нтека
13
Родригес
14
Асенсио
14
Асенсио
13
Родригес
12
Бебе
14
Силла
14
Силла
12
Бебе
14
Гвардиола
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Гвардиола
23
Коке
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
23
Коке
4
Сараччи
21
Мирамон
21
Мирамон
4
Сараччи
9
Марти
18
Пубиль
18
Пубиль
9
Марти
16
Мелеро
18
Пепелу
18
Пепелу
16
Мелеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
31
Мануэль Наварро
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
15
Антонио Леал
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
31
Мануэль Наварро
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
15
Антонио Леал
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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