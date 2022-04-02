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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 02 апреля 2022
Леванте
02.04.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
69'
Х. Луис Моралес
90+1'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Вильярреал
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Моралес
90'
+1
Желтая карточка
Пепелу
89'
Желтая карточка
М. Мальса
88'
Замена
М. Мальса
️️️️
Р. Марти
85'
76'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Данжума
76'
Замена
А. Манди
️️️️
Х. Фойт
76'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
С. Поштиго
76'
74'
Желтая карточка
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Марти
69'
64'
Желтая карточка
П. Торрес
62'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
62'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Тригерос
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Г. Мелеро
57'
Желтая карточка
Р. Марти
56'
Замена
Р. Везо
️️️️
М. Касерес
46'
Замена
Сон
️️️️
Э. Франкеса
46'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пепелу
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-2-2
25
Карденас
21
Поштиго
4
Касерес
22
Радойя
15
Франкеса
21
Мирамон
16
Мелеро
18
Пепелу
9
Марти
25
Моралес
4-1-2-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
7
Данжума
7
Морено
9
Марти
11
Мальса
11
Мальса
9
Марти
21
Поштиго
13
Мустафи
13
Мустафи
21
Поштиго
4
Касерес
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
4
Касерес
15
Франкеса
17
Сон
17
Сон
15
Франкеса
16
Мелеро
20
Кампанья
20
Кампанья
16
Мелеро
14
Тригерос
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
14
Тригерос
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
8
Фойт
2
Манди
2
Манди
8
Фойт
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
7
Данжума
9
Алькасер
9
Алькасер
7
Данжума
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
10
Энис Барди
АП
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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