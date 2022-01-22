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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Кадис
Леванте - Кадис: обзор матча 22 января 2022
Леванте
22.01.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 2
Завершен
Кадис
34'
А. Негредо
74'
С. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Кадис
90'
Желтая карточка
В. Ароян
Замена
М. Мальса
️️️️
Г. Мелеро
87'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Р. Сольдадо
87'
80'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
А. Негредо
79'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
И. Альехо
Замена
Э. Франкеса
️️️️
К. Клер
78'
Замена
М. Пубиль
️️️️
Х. Мирамон
77'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
76'
Желтая карточка
Айтор
76'
76'
Желтая карточка
И. Альехо
74'
ГОЛ! 0:2!
С. Санчес
Пас отдал
И. Альехо
Желтая карточка
К. Клер
69'
68'
Желтая карточка
Х. Ледесма
61'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Э. Лосано
61'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Алекс
59'
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Э. Барди
55'
50'
Желтая карточка
Э. Лосано
Желтая карточка
Э. Барди
49'
38'
Замена
В. Ароян
️️️️
Фали
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Э. Лосано
23'
Желтая карточка
Фали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-2-1-3
13
Айтор
18
Клер
21
Поштиго
21
Рубен Везо
21
Мирамон
16
Мелеро
18
Пепелу
10
Барди
9
Марти
9
Сольдадо
25
Моралес
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
23
Чуст
18
Эспино
6
Феде
14
Альехо
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
16
Мелеро
11
Мальса
11
Мальса
16
Мелеро
18
Клер
15
Франкеса
15
Франкеса
18
Клер
21
Мирамон
18
Пубиль
18
Пубиль
21
Мирамон
9
Сольдадо
21
Кантеро
21
Кантеро
9
Сольдадо
10
Барди
19
де Фрутос
19
де Фрутос
10
Барди
14
Альехо
15
Арсамендия
15
Арсамендия
14
Альехо
3
Фали
33
Ароян
33
Ароян
3
Фали
21
Негредо
6
Аларкон
6
Аларкон
21
Негредо
11
Лосано
4
Алькарас
4
Алькарас
11
Лосано
8
Алекс
19
Собрино
19
Собрино
8
Алекс
Остались в запасе
Леванте
Кадис
25
Дани Карденас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Леванте - Кадис
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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