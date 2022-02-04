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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 04 февраля 2022
Хетафе
04.02.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
1'
Э. Унал
29'
Э. Унал
90+5'
К. Аленья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
Х. Куэнка
90'
+7
ГОЛ! 3:0!
К. Аленья
Пас отдал
Б. Майорал
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Сон
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
85'
Замена
Д. Конде
️️️️
Д. Сорья
85'
81'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Радойя
Желтая карточка
Д. Суарес
77'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Э. Унал
68'
67'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Барди
Желтая карточка
С. Митрович
66'
Замена
О. Родригес
️️️️
М. Оливера
60'
58'
Желтая карточка
Р. Марти
Желтая карточка
М. Арамбарри
56'
55'
Замена
Сон
️️️️
М. Пубиль
55'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Пепелу
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Рамирес
46'
46'
Замена
М. Касерес
️️️️
О. Дуарте
ГОЛ! 2:0!
Э. Унал
Пас отдал
М. Оливера
29'
17'
Желтая карточка
О. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
Пас отдал
М. Арамбарри
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Рамирес
20
Унал
3-2-1-2-1
13
Айтор
22
Радойя
6
Дуарте
21
Рубен Везо
18
Пубиль
18
Клер
18
Пепелу
19
де Фрутос
10
Барди
9
Марти
13
Сорья
13
Конде
13
Конде
13
Сорья
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
20
Унал
21
Янкто
21
Янкто
20
Унал
17
Оливера
14
Родригес
14
Родригес
17
Оливера
19
Рамирес
9
Майорал
9
Майорал
19
Рамирес
22
Радойя
11
Мальса
11
Мальса
22
Радойя
6
Дуарте
4
Касерес
4
Касерес
6
Дуарте
18
Пубиль
17
Сон
17
Сон
18
Пубиль
18
Пепелу
16
Мелеро
16
Мелеро
18
Пепелу
10
Барди
99
Гомес
99
Гомес
10
Барди
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Хетафе - Леванте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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