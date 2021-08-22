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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 22 августа 2021
Леванте
22.08.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 3
Завершен
Реал
46'
Р. Марти
57'
Х. Кампанья
79'
Р. Пьер
5'
Г. Бэйл
73'
Винисиус
85'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
90'
+2
Желтая карточка
Родриго
Замена
Д. Карденас
️️️️
Р. Везо
90'
Красная карточка
Айтор
87'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Х. де Фрутос
86'
85'
ГОЛ! 3:3!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
82'
Замена
Л. Йович
️️️️
Ф. Вальверде
ГОЛ! 3:2!
Р. Пьер
79'
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. Кампанья
78'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. Луис Моралес
78'
73'
ГОЛ! 2:2!
Винисиус
Пас отдал
Каземиро
Замена
М. Мальса
️️️️
Р. Марти
67'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Г. Мелеро
66'
65'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
59'
Замена
Родриго
️️️️
Г. Бэйл
59'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
59'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
Желтая карточка
Х. Кампанья
58'
58'
Желтая карточка
Э. Милитао
ГОЛ! 2:1!
Х. Кампанья
Пас отдал
Х. де Фрутос
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марти
Пас отдал
Г. Мелеро
46'
Желтая карточка
Г. Мелеро
41'
Желтая карточка
К. Клер
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Энис Барди
АП
27
Эрнани
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Айтор
22
Радойя
21
Рубен Везо
44
Пьер
18
Клер
21
Мирамон
20
Кампанья
16
Мелеро
19
де Фрутос
9
Марти
25
Моралес
3-1-1-3-2
1
Куртуа
5
Алаба
3
Милитао
6
Начо
5
Каземиро
8
Вальверде
18
Бэйл
22
Иско
10
Азар
9
Бензема
17
Васкес
20
Кампанья
10
Барди
10
Барди
20
Кампанья
9
Марти
11
Мальса
11
Мальса
9
Марти
21
Рубен Везо
25
Карденас
25
Карденас
21
Рубен Везо
19
де Фрутос
15
Франкеса
15
Франкеса
19
де Фрутос
16
Мелеро
18
Мартинес
18
Мартинес
16
Мелеро
25
Моралес
21
Кантеро
21
Кантеро
25
Моралес
17
Васкес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
17
Васкес
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
18
Бэйл
11
Родриго
11
Родриго
18
Бэйл
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
8
Вальверде
9
Йович
9
Йович
8
Вальверде
Остались в запасе
Леванте
Реал
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леванте - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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