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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 11 сентября 2021
Леванте
11.09.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
39'
Р. Марти (П)
90+3'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
Бебе
83'
Желтая карточка
И. Баллиу
Замена
Пепелу
️️️️
П. Мартинес
79'
Замена
Сон
️️️️
Р. Марти
75'
Замена
С. Поштиго
️️️️
Р. Пьер
74'
73'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Нтека
Желтая карточка
М. Мальса
66'
66'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Э. Савельич
66'
Замена
О. Валентин
️️️️
П. Сисс
66'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Кантеро
59'
Замена
М. Мальса
️️️️
Х. Кампанья
58'
54'
Желтая карточка
А. Гарсия
45'
+4
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
45'
+1
43'
Желтая карточка
П. Сисс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марти
39'
Желтая карточка
П. Мартинес
16'
14'
Замена
И. Палазон
️️️️
М. Меркеланц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
15
Никола Мараш
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-3-1-2
13
Айтор
18
Клер
21
Рубен Везо
44
Пьер
21
Мирамон
16
Мелеро
20
Кампанья
18
Мартинес
21
Кантеро
25
Моралес
9
Марти
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
6
Сисс
14
Комесанья
3
Меркеланц
11
Нтека
18
Гарсия
8
Трехо
20
Кампанья
11
Мальса
11
Мальса
20
Кампанья
44
Пьер
21
Поштиго
21
Поштиго
44
Пьер
9
Марти
17
Сон
17
Сон
9
Марти
18
Мартинес
18
Пепелу
18
Пепелу
18
Мартинес
21
Кантеро
99
Гомес
99
Гомес
21
Кантеро
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
11
Нтека
12
Бебе
12
Бебе
11
Нтека
3
Меркеланц
7
Палазон
7
Палазон
3
Меркеланц
24
Савельич
14
Гвардиола
14
Гвардиола
24
Савельич
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Никола Мараш
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Никола Мараш
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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