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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Леванте
Мальорка - Леванте: обзор матча 02 октября 2021
Мальорка
02.10.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
74'
И. Баба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Леванте
Желтая карточка
А. Ндиайе
90'
+6
Замена
Ж. Састре
️️️️
П. Маффео
89'
Замена
Б. Оливан
️️️️
Х. Коста
89'
88'
Желтая карточка
Пепелу
86'
Желтая карточка
Р. Пьер
86'
Замена
Коке
️️️️
Х. Мирамон
86'
Замена
Р. Везо
️️️️
П. Мартинес
85'
Пенальти не реализован!
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
Х. Мбула
84'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
81'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Л. Кан Ин
81'
77'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
О. Дуарте
77'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. де Фрутос
ГОЛ! 1:0!
И. Баба
Пас отдал
П. Маффео
74'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Ниньо
67'
Желтая карточка
Х. Коста
65'
46'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
К. Клер
45'
+1
Желтая карточка
Г. Мелеро
Желтая карточка
И. Баба
41'
40'
Желтая карточка
Р. Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
4-2-3-1
1
Рейна
24
Коста
4
Руссо
24
Вальент
24
Маффео
16
Руис де Галаррета
14
Баба
21
Ндиайе
7
Кан Ин
14
Родригес
14
Ниньо
4-3-1-2
13
Айтор
21
Мирамон
6
Дуарте
44
Пьер
18
Клер
16
Мелеро
18
Пепелу
18
Мартинес
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
24
Коста
5
Оливан
5
Оливан
24
Коста
24
Маффео
25
Састре
25
Састре
24
Маффео
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
11
Мбула
11
Мбула
7
Кан Ин
14
Ниньо
9
Анхель
9
Анхель
14
Ниньо
18
Клер
15
Франкеса
15
Франкеса
18
Клер
6
Дуарте
13
Мустафи
13
Мустафи
6
Дуарте
18
Мартинес
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
18
Мартинес
21
Мирамон
23
Коке
23
Коке
21
Мирамон
19
де Фрутос
21
Кантеро
21
Кантеро
19
де Фрутос
Остались в запасе
Мальорка
Леванте
1
Доминик Грейф
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Мальорка - Леванте
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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