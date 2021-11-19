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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 19 ноября 2021
Леванте
19.11.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
Желтая карточка
Р. Везо
90'
+3
87'
Замена
Н. Серрано
️️️️
А. Вильялибре
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Сон
86'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Р. Марти
86'
Замена
О. Дуарте
️️️️
Ш. Мустафи
73'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Барди
73'
66'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
66'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
М. Мальса
60'
55'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Беренгер
55'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
16'
Желтая карточка
Е. Альварес
Желтая карточка
Р. Марти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
18
Пепелу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Карденас
18
Клер
21
Рубен Везо
13
Мустафи
17
Сон
11
Мальса
20
Кампанья
10
Барди
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
26
Мартинес
5
Альварес
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
13
Мустафи
6
Дуарте
6
Дуарте
13
Мустафи
17
Сон
21
Мирамон
21
Мирамон
17
Сон
11
Мальса
17
Вукчевич
17
Вукчевич
11
Мальса
9
Марти
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Марти
10
Барди
99
Гомес
99
Гомес
10
Барди
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
7
Беренгер
6
Саррага
6
Саррага
7
Беренгер
Вильялибре
22
Серрано
22
Серрано
Вильялибре
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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