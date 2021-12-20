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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 20 декабря 2021
Леванте
20.12.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 4
Завершен
Валенсия
21'
Х. Кампанья
24'
Р. Марти
90+1'
Э. Барди
44'
Г. Гедеш
50'
К. Солер (П)
72'
К. Солер
85'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
ГОЛ! 3:4!
Э. Барди
90'
+1
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
89'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Рачич
88'
Желтая карточка
Э. Кошта
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. де Фрутос
86'
85'
ГОЛ! 2:4!
Г. Гедеш
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Луис Моралес
77'
Замена
Э. Барди
️️️️
Д. Гомес
77'
72'
ГОЛ! 2:3!
К. Солер
Пас отдал
Г. Гедеш
60'
Желтая карточка
У. Рачич
60'
Замена
М. Андре
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
58'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Пепелу
56'
50'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Солер
44'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
У. Дуро
ГОЛ! 2:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
24'
Желтая карточка
Пепелу
23'
Пенальти не реализован!
Х. Кампанья
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кампанья
21'
20'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ЦЗ
19
Хорхе де Фрутос
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Пепелу
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
АП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-2-2-3
25
Карденас
21
Рубен Везо
6
Дуарте
18
Пубиль
18
Клер
19
де Фрутос
20
Кампанья
18
Пепелу
9
Марти
25
Моралес
99
Гомес
3-2-1-3-1
24
Силлессен
12
Пиччини
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
10
Рачич
18
Солер
11
Кошта
11
Гедеш
90
Черышев
9
Дуро
99
Гомес
10
Барди
10
Барди
99
Гомес
18
Пепелу
16
Мелеро
16
Мелеро
18
Пепелу
19
де Фрутос
21
Кантеро
21
Кантеро
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
25
Моралес
10
Рачич
80
Муса
80
Муса
10
Рачич
90
Черышев
10
Андре
10
Андре
90
Черышев
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леванте - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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