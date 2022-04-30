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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 30 апреля 2022
Валенсия
30.04.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
27'
У. Дуро
81'
О. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Леванте
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Солер
90'
+3
Замена
Б. Хиль
️️️️
У. Дуро
90'
Желтая карточка
У. Гильямон
86'
85'
Желтая карточка
О. Дуарте
81'
ГОЛ! 1:1!
О. Дуарте
Пас отдал
Х. Луис Моралес
80'
Замена
М. Пубиль
️️️️
Х. Мирамон
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
74'
Замена
М. Гомес
️️️️
Г. Гедеш
73'
Желтая карточка
Г. Мамардашвили
70'
62'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Р. Везо
62'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Кампанья
57'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Сон
46'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Радойя
Замена
Х. Васкес
️️️️
У. Гильямон
46'
Желтая карточка
О. Альдрете
38'
38'
Желтая карточка
Сон
36'
Желтая карточка
Н. Радойя
Красная карточка
Х. Луис Гайя
31'
ГОЛ! 1:0!
У. Дуро
Пас отдал
Х. Луис Гайя
27'
Желтая карточка
Г. Гедеш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-4-1-1-1
25
Мамардашвили
4
Дьякаби
3
Паулиста
15
Альдрете
14
Гайя
10
Рачич
22
Гильямон
14
Корреа
18
Солер
11
Гедеш
9
Дуро
3-2-2-2
25
Карденас
6
Дуарте
44
Пьер
22
Радойя
21
Мирамон
21
Рубен Везо
18
Пепелу
20
Кампанья
99
Гомес
25
Моралес
22
Гильямон
21
Васкес
21
Васкес
22
Гильямон
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
9
Дуро
17
Хиль
17
Хиль
9
Дуро
18
Солер
80
Муса
80
Муса
18
Солер
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гомес
11
Гедеш
22
Радойя
10
Барди
10
Барди
22
Радойя
17
Сон
4
Сараччи
4
Сараччи
17
Сон
21
Мирамон
18
Пубиль
18
Пубиль
21
Мирамон
21
Рубен Везо
16
Мелеро
16
Мелеро
21
Рубен Везо
20
Кампанья
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Кампанья
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Валенсия - Леванте
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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