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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Мальорка
Леванте - Мальорка: обзор матча 08 января 2022
Леванте
08.01.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
47'
Р. Сольдадо
90+7'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Мальорка
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Моралес
90'
+7
Замена
М. Мальса
️️️️
Э. Барди
85'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Пепелу
85'
Красная карточка
Х. Кампанья
83'
74'
Замена
С. Севилья
️️️️
Х. Льябрес
74'
Замена
М. Хопп
️️️️
Р. Батталья
Замена
С. Поштиго
️️️️
О. Дуарте
70'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Х. Кампанья
70'
69'
Пенальти не реализован!
Б. Оливан
Желтая карточка
Х. Мирамон
68'
Желтая карточка
Пепелу
67'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
66'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Сольдадо
58'
57'
Замена
Б. Оливан
️️️️
П. Маффео
57'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Барди
47'
2'
Желтая карточка
П. Маффео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Мальорка
30
Ферран Кетглас
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
6
Дуарте
44
Пьер
15
Франкеса
21
Мирамон
18
Пепелу
20
Кампанья
10
Барди
9
Сольдадо
9
Марти
4-4-1-1
13
Роман
24
Маффео
4
Руссо
24
Вальент
24
Коста
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
19
Льябрес
6
Санчес
14
Кубо
14
Ниньо
10
Барди
11
Мальса
11
Мальса
10
Барди
6
Дуарте
21
Поштиго
21
Поштиго
6
Дуарте
18
Пепелу
22
Радойя
22
Радойя
18
Пепелу
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Мелеро
20
Кампанья
9
Сольдадо
25
Моралес
25
Моралес
9
Сольдадо
24
Маффео
5
Оливан
5
Оливан
24
Маффео
19
Льябрес
8
Севилья
8
Севилья
19
Льябрес
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
6
Батталья
9
Хопп
9
Хопп
6
Батталья
Остались в запасе
Леванте
Мальорка
25
Дани Карденас
ВР
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
30
Ферран Кетглас
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
30
Ферран Кетглас
ВР
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леванте - Мальорка
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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