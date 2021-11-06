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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леванте
Алавес - Леванте: обзор матча 06 ноября 2021
Алавес
06.11.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
77'
Хоселу (П)
90+1'
Хоселу
13'
Х. де Фрутос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леванте
90'
+5
Желтая карточка
Пепелу
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карденас
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
М. Агиррегабирия
90'
+1
Замена
И. Мартин
️️️️
Л. Риоха
90'
86'
Замена
Пепелу
️️️️
М. Мальса
78'
Замена
Р. Пьер
️️️️
Х. Луис Моралес
78'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. де Фрутос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хоселу
77'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
71'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Понс
68'
64'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Сон
64'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
60'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Ф. Пельистри
59'
55'
Желтая карточка
Э. Франкеса
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. де Фрутос
Пас отдал
М. Мальса
Желтая карточка
Т. Мойя
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
18
Пепелу
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
21
Лум
8
Понс
20
Мойя
11
Риоха
28
Пельистри
13
Хоселу
4-1-1-2-2
25
Карденас
17
Сон
21
Рубен Везо
6
Дуарте
15
Франкеса
11
Мальса
20
Кампанья
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
9
Сольдадо
11
Риоха
23
Мартин
23
Мартин
11
Риоха
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
28
Пельистри
7
Мендес
7
Мендес
28
Пельистри
8
Понс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
8
Понс
25
Моралес
44
Пьер
44
Пьер
25
Моралес
17
Сон
21
Мирамон
21
Мирамон
17
Сон
11
Мальса
18
Пепелу
18
Пепелу
11
Мальса
19
де Фрутос
21
Кантеро
21
Кантеро
19
де Фрутос
9
Сольдадо
99
Гомес
99
Гомес
9
Сольдадо
Остались в запасе
Алавес
Леванте
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Айтор
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Алавес - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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