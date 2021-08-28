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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 28 августа 2021
Реал Сосьедад
28.08.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
42'
А. Барренечеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
87'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
86'
Желтая карточка
А. Горосабель
84'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Сильва
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Барренечеа
81'
76'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Н. Радойя
Замена
Порту
️️️️
М. Оярсабаль
69'
65'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
А. Кантеро
65'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Э. Барди
ГОЛ! 1:0!
А. Барренечеа
Пас отдал
Д. Сильва
42'
18'
Желтая карточка
А. Кантеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
10
Оярсабаль
21
Сильва
7
Барренечеа
9
Исак
3-2-2-2-1
25
Карденас
6
Дуарте
21
Рубен Везо
22
Радойя
21
Мирамон
18
Клер
20
Кампанья
16
Мелеро
10
Барди
21
Кантеро
9
Марти
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
21
Сильва
23
Наварро
23
Наварро
21
Сильва
7
Барренечеа
24
Янузай
24
Янузай
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Порту
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
22
Радойя
18
Мартинес
18
Мартинес
22
Радойя
21
Кантеро
19
де Фрутос
19
де Фрутос
21
Кантеро
10
Барди
25
Моралес
25
Моралес
10
Барди
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
5
Игор Субельдия
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
11
Микаэль Мальса
ОП
1
Коке Вегас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
1
Коке Вегас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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