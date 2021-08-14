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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Леванте
Кадис - Леванте: обзор матча 14 августа 2021
Кадис
14.08.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
90+7'
Л. Эспино
39'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Леванте
ГОЛ! 1:1!
Л. Эспино
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
83'
Желтая карточка
О. Дуарте
82'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Д. Гомес
Замена
В. Чуст
️️️️
В. Ароян
81'
Замена
А. Хименес
️️️️
С. Санчес
81'
80'
Замена
М. Мальса
️️️️
Х. Кампанья
Замена
И. Карселен
️️️️
Й. Йонссон
70'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Э. Лосано
70'
63'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Г. Мелеро
63'
Замена
Э. Барди
️️️️
Р. Марти
62'
Желтая карточка
Х. Кампанья
Замена
А. Переа
️️️️
А. Негредо
59'
51'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Сольдадо
47'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Г. Мелеро
Желтая карточка
Л. Эспино
28'
21'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
33
Мартин Кальдерон
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Энис Барди
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
33
Ароян
29
Акапо
16
Йонссон
6
Аларкон
8
Алекс
25
Санчес
11
Лосано
21
Негредо
4-2-1-3
13
Айтор
17
Сон
44
Пьер
6
Дуарте
18
Клер
20
Кампанья
16
Мелеро
19
де Фрутос
9
Сольдадо
9
Марти
25
Моралес
33
Ароян
23
Чуст
23
Чуст
33
Ароян
16
Йонссон
20
Карселен
20
Карселен
16
Йонссон
11
Лосано
18
Осмайич
18
Осмайич
11
Лосано
21
Негредо
80
Переа
80
Переа
21
Негредо
25
Санчес
20
Хименес
20
Хименес
25
Санчес
20
Кампанья
11
Мальса
11
Мальса
20
Кампанья
9
Марти
10
Барди
10
Барди
9
Марти
Гомес
21
Мирамон
21
Мирамон
Гомес
16
Мелеро
18
Мартинес
18
Мартинес
16
Мелеро
9
Сольдадо
99
Гомес
99
Гомес
9
Сольдадо
Остались в запасе
Кадис
Леванте
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
33
Мартин Кальдерон
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
33
Мартин Кальдерон
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Кадис - Леванте
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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