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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 16 февраля 2022
Атлетико
16.02.2022, среда, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
54'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Леванте
90'
+7
Желтая карточка
Сон
Желтая карточка
А. Корреа
90'
+7
89'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Пепелу
89'
Замена
Коке
️️️️
Г. Мелеро
85'
Желтая карточка
Х. Мирамон
Желтая карточка
С. Савич
85'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Т. Лемар
78'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Рейнилду
78'
76'
Желтая карточка
Д. Гомес
70'
Желтая карточка
Пепелу
68'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Марти
68'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. де Фрутос
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Кунья
65'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Коке
65'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Де Пауль
64'
62'
Замена
М. Мальса
️️️️
Э. Барди
54'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. де Фрутос
Желтая карточка
Р. Де Пауль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
5
Ману Лама
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
14
Льоренте
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
6
Коке
18
Лемар
10
Корреа
10
Кунья
3-2-2-2-1
25
Карденас
6
Дуарте
4
Касерес
44
Пьер
21
Мирамон
17
Сон
18
Пепелу
16
Мелеро
19
де Фрутос
10
Барди
9
Марти
17
Рейнилду
6
Лоди
6
Лоди
17
Рейнилду
6
Коке
24
Врсалько
24
Врсалько
6
Коке
18
Лемар
16
Эррера
16
Эррера
18
Лемар
10
Кунья
9
Суарес
9
Суарес
10
Кунья
7
Де Пауль
79
Феликс
79
Феликс
7
Де Пауль
10
Барди
11
Мальса
11
Мальса
10
Барди
16
Мелеро
23
Коке
23
Коке
16
Мелеро
18
Пепелу
17
Вукчевич
17
Вукчевич
18
Пепелу
9
Марти
25
Моралес
25
Моралес
9
Марти
19
де Фрутос
99
Гомес
99
Гомес
19
де Фрутос
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Ману Лама
ЦЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Ману Лама
ЦЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетико - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko
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