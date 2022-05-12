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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 12 мая 2022
Реал
12.05.2022, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
6 : 0
Завершен
Леванте
13'
Ф. Менди
19'
К. Бензема
34'
Родриго
45'
Винисиус
68'
Винисиус
83'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Леванте
ГОЛ! 6:0!
Винисиус
Пас отдал
Л. Йович
83'
Замена
М. Хила
️️️️
Начо
82'
77'
Замена
Р. Везо
️️️️
Р. Пьер
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
75'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Вальверде
75'
Желтая карточка
Л. Модрич
69'
ГОЛ! 5:0!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
68'
65'
Желтая карточка
Р. Марти
Замена
М. Диас
️️️️
Родриго
62'
57'
Замена
Р. Марти
️️️️
Д. Гомес
57'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Г. Мелеро
ГОЛ! 4:0!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
45'
Желтая карточка
Э. Камавинга
43'
39'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
М. Касерес
39'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Радойя
ГОЛ! 3:0!
Родриго
Пас отдал
Л. Модрич
34'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Менди
Пас отдал
Л. Модрич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
19
Петер Федерико
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
6
Начо
24
Вальехо
8
Вальверде
6
Камавинга
20
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
3-2-2-2
25
Карденас
21
Поштиго
4
Касерес
22
Радойя
17
Сон
44
Пьер
18
Пепелу
16
Мелеро
25
Моралес
99
Гомес
6
Начо
34
Хила
34
Хила
6
Начо
8
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
8
Вальверде
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
11
Родриго
9
Диас
9
Диас
11
Родриго
22
Радойя
10
Барди
10
Барди
22
Радойя
44
Пьер
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
44
Пьер
4
Касерес
20
Кампанья
20
Кампанья
4
Касерес
16
Мелеро
21
Кантеро
21
Кантеро
16
Мелеро
99
Гомес
9
Марти
9
Марти
99
Гомес
Остались в запасе
Реал
Леванте
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
19
Петер Федерико
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
19
Петер Федерико
ЦФ
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
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