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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 16 октября 2021
Леванте
16.10.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Сольдадо
90'
+3
84'
Замена
А. Ньом
️️️️
К. Аленья
84'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
Замена
Э. Франкеса
️️️️
Х. де Фрутос
77'
77'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Д. Тимор
68'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
К. Клер
64'
64'
Замена
Э. Унал
️️️️
С. Рамирес
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
58'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Г. Мелеро
58'
49'
Желтая карточка
М. Оливера
Желтая карточка
Х. Мирамон
39'
29'
Желтая карточка
Д. Тимор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пепелу
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Дарио Поведа
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
13
Мустафи
22
Радойя
18
Клер
21
Мирамон
16
Мелеро
18
Мартинес
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Сольдадо
4-2-3-1
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
4
Куэнка
17
Оливера
12
Флорентину
24
Тимор
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
19
Рамирес
19
де Фрутос
15
Франкеса
15
Франкеса
19
де Фрутос
16
Мелеро
21
Кантеро
21
Кантеро
16
Мелеро
9
Сольдадо
99
Гомес
99
Гомес
9
Сольдадо
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
12
Ньом
12
Ньом
10
Аленья
24
Тимор
9
Поведа
9
Поведа
24
Тимор
19
Рамирес
20
Унал
20
Унал
19
Рамирес
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пепелу
ЦП
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Леванте - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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