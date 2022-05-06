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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 06 мая 2022
Леванте
06.05.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
53'
Х. Мирамон
90'
Г. Мелеро (П)
66'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
Замена
М. Мальса
️️️️
Х. Луис Моралес
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Мелеро
90'
89'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Желтая карточка
С. Поштиго
89'
87'
Желтая карточка
Д. Рико
84'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
84'
Замена
А. Янузай
️️️️
Рафинья
Замена
С. Поштиго
️️️️
О. Дуарте
76'
Замена
Р. Марти
️️️️
Н. Радойя
76'
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Горосабель
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Х. Кампанья
63'
Замена
Э. Барди
️️️️
Д. Гомес
63'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мирамон
Пас отдал
Х. Кампанья
53'
Желтая карточка
Р. Пьер
52'
38'
Желтая карточка
А. Исак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леванте
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
10
Порту
ПВ
3-2-2-2
25
Карденас
6
Дуарте
44
Пьер
22
Радойя
21
Рубен Везо
17
Сон
18
Пепелу
20
Кампанья
25
Моралес
99
Гомес
4-3-1-2
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
12
Рафинья
36
Субименди
23
Мерино
21
Сильва
9
Серлот
9
Исак
99
Гомес
10
Барди
10
Барди
99
Гомес
25
Моралес
11
Мальса
11
Мальса
25
Моралес
6
Дуарте
21
Поштиго
21
Поштиго
6
Дуарте
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Мелеро
20
Кампанья
22
Радойя
9
Марти
9
Марти
22
Радойя
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
12
Рафинья
24
Янузай
24
Янузай
12
Рафинья
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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