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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 26 сентября 2021
Барселона
26.09.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
6'
М. Депай (П)
14'
Л. де Йонг
90+1'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
ГОЛ! 3:0!
А. Фати
90'
+1
Замена
К. Лангле
️️️️
С. Дест
89'
86'
Желтая карточка
К. Клер
Замена
Ю. Демир
️️️️
Гави
81'
Замена
Р. Араухо
️️️️
О. Мингеса
81'
Замена
А. Фати
️️️️
Л. де Йонг
81'
77'
Замена
Р. Пьер
️️️️
Ш. Мустафи
69'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Пепелу
69'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Х. де Фрутос
Замена
Р. Пуч
️️️️
Ф. Коутиньо
59'
58'
Желтая карточка
Пепелу
55'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Н. Радойя
55'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Д. Гомес
25'
Желтая карточка
С. Поштиго
Желтая карточка
Гави
24'
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
С. Дест
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Депай
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Леванте
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
3
Пике
24
Гарсия
8
Дест
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гави
11
Коутиньо
10
Депай
26
де Йонг
3-2-2-1-2
13
Айтор
21
Поштиго
13
Мустафи
22
Радойя
21
Мирамон
18
Клер
16
Мелеро
18
Пепелу
19
де Фрутос
99
Гомес
9
Марти
8
Дест
2
Лангле
2
Лангле
8
Дест
30
Мингеса
33
Араухо
33
Араухо
30
Мингеса
11
Коутиньо
10
Пуч
10
Пуч
11
Коутиньо
26
де Йонг
31
Фати
31
Фати
26
де Йонг
6
Гави
22
Демир
22
Демир
6
Гави
13
Мустафи
44
Пьер
44
Пьер
13
Мустафи
18
Пепелу
17
Вукчевич
17
Вукчевич
18
Пепелу
22
Радойя
18
Мартинес
18
Мартинес
22
Радойя
19
де Фрутос
21
Кантеро
21
Кантеро
19
де Фрутос
99
Гомес
25
Моралес
25
Моралес
99
Гомес
Остались в запасе
Барселона
Леванте
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Остались в запасе
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Барселона - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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