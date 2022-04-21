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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 21 апреля 2022
Леванте
21.04.2022, четверг, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
22'
Х. Луис Моралес (П)
87'
Р. Сольдадо
14'
Х. Корона
27'
Х. Корона
81'
Ж. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Севилья
90'
+5
Желтая карточка
Р. Мир
ГОЛ! 2:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Луис Моралес
87'
85'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
81'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Кунде
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
М. Сараччи
️️️️
Х. Мирамон
77'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Д. Гомес
76'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Р. Везо
76'
72'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
72'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
Пенальти не реализован!
Х. Луис Моралес
71'
69'
Желтая карточка
М. Акунья
Замена
Э. Барди
️️️️
Г. Мелеро
66'
63'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Желтая карточка
Пепелу
57'
55'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
55'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
Замена
О. Дуарте
️️️️
С. Поштиго
40'
27'
ГОЛ! 1:2!
Х. Корона
Пас отдал
Л. Окампос
22'
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Луис Моралес
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корона
Пас отдал
Л. Окампос
4'
Желтая карточка
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
13
Айтор
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
3-2-2-2
25
Карденас
44
Пьер
21
Рубен Везо
22
Радойя
21
Поштиго
21
Мирамон
18
Пепелу
16
Мелеро
99
Гомес
25
Моралес
4-2-2-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
19
Хордан
11
Ракитич
17
Корона
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Гомес
16
Мелеро
10
Барди
10
Барди
16
Мелеро
21
Мирамон
4
Сараччи
4
Сараччи
21
Мирамон
21
Поштиго
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Поштиго
21
Рубен Везо
21
Кантеро
21
Кантеро
21
Рубен Везо
99
Гомес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
99
Гомес
21
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
21
Акунья
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Леванте
Севилья
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
11
Микаэль Мальса
ОП
13
Айтор
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Леванте - Севилья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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